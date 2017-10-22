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22.10.2017 16:13

В Сестрорецке мужчина пострадал из-за поломки самогонного аппарата

Житель Курортного района Петербурга получил ожоги 2-й и 3-й степени из-за пожара, который начался после поломки самогонного аппарата днём 22 октября.

 

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, хлопок и последующий пожар начался в Сестрорецке на улице Володарского, дом 8, около трёх часов дня. Пожарные тушили огонь на площади 10 квадратных метров, к 15:23 с пламенем удалось справиться. Из-за разгерметизации вынесло окно в квартире, 43-летний владелец самогонного аппарата получил ожоги 2-й и 3-й степени, сейчас он госпитализирован в одну из больниц Петербурга. На место приезжала аварийная бригада газовщиков, трубы и прочее оборудование не повреждены. В соцсетях подозревали, что пожар вызван взрывом газа, однако эти опасения не подтвердились.

 

 

 

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