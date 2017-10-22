Навальный не стал комментировать выдвижение Собчак в президенты

Алексей Навальный отказался как-то прокомментировать планы Ксении Собчак принять участие в выборах президента России.

Об этом 22 октября сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс». Издание приводит слова оппозиционера: «Пока не комментирую. Может быть, потом». Напомним, Навальный сегодня утром вышел на свободу после 20 суток административного ареста за повторное нарушение порядка проведения митингов и демонстраций.

Ксения Собчак официально заявила о выдвижении в президенты на выборах-2018 18 октября.