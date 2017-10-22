У Верховной рады Украины проходит «Народное вече»
На площади Конституции в Киеве у здания Верховной рады проходит «Народное вече», которое созвал лидер украинской партии «Рух народных сил», экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Как пишут 22 октября «Ведомости», на акцию собрались несколько сотен человек, перед ними выступают сам Саакашвили, а также народные депутаты Юрий Деревянко и Сергей Лещенко (был одним из активистов «Майдана» в 2013 году). Несмотря на большое количество сотрудников Национальной полиции и гвардии, акция проходит спокойно. Протестующие требуют внести в парламент законопроекты об импичменте и антикоррупционном суде.