В Петербурге пошёл первый снег

Первые предвестники зимы в Петербурге зафиксировали очевидцы в районе станции метро «Удельная».

Как и сообщала «Фонтанка» накануне, 22 октября в Северной столице пошёл снег. При этом полноценным снегопадом его не назовёшь — снежинки таяли, не долетая до земли. Наслаждаться первым снегом горожане могли всего пять минут.

Завтра, по прогнозам синоптиков, в городе будет примерно такая же погода, температура воздуха днём будет положительной — до +4, может снова пойти мокрый снег. Напомним, снег сегодня пошел и в Ленинградской области.