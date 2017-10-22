Владимир Познер о поддержке Ксении Собчак: На безрыбье и рак рыба

Телеведущий Владимир Познер заявил, что не поддерживал выдвижение в президенты своей коллеги Ксении Собчак, а просто хочет возвращения в бюллетени графы «против всех».

Познер опубликовал заявление на своем официальном сайте 22 октября. Историю со своей поддержкой Собчак он прокомментировал анекдотом: «Вспоминается анекдот о том, как Рабинович говорит Финкельштейну: «Ты слышал, что Циперович выиграл пять тысяч рублей в покер?» На что Финкельштейн отвечает: «Не в покер, а на скачках, не пять тысяч рублей, а сто, и не выиграл, а проиграл, а так все правильно». Я это к тому, что я вовсе не поддержал и не поддерживаю кандидатуру Ксении Собчак в президенты России».

Телеведущий высказывает уверенность в том, что Владимир Путин примет участие в выборах президента и победит на них. Шансы Собчак он оценивает как нулевые, однако поддерживает «возвращение возможности проголосовать «против всех». «Эта графа позволяет делать выводы о том, сколько таких неудовлетворенных избирателей в нашей стране. И власти следовало бы это знать», — написал Познер.

Напомним, о своем выдвижении в президенты Ксения Собчак официально заявила 18 октября.