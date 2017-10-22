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22.10.2017 13:20
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Умение жонглировать – это не главное

В петербургском Упсала-Цирке премьера – спектакль «Цирк картонной философии», который создали всего за три недели артисты единственного в мире «цирка для хулиганов» и американского театра Bread and Puppet («Хлеб и Кукла»).
Умение жонглировать – это не главное

Первый показ состоялся 21 октября. 22-го зрители вновь смогут увидеть новую постановку.

«Артисты двух стран работали над постановкой, которая демонстрирует роль искусства в решении общесоциальных вопросов, а также откроет новый творческий потенциал обеих театральных компаний, – рассказывают в «Упсала-Цирке. – Процесс постановки спектакля основан на авторской методике театра «Bread and Puppet», которая включает в себя всевозможные традиционные и современные цирковые акты, музыкальным сопровождением к которым по традиции выступает джазовый оркестр-диксиленд». Таким ярким представлением «Упсала-Цирк» открыл новый сезон.

А в предыдущем у «цирка для хулиганов» была встреча и совместная успешная работа с петербургским режиссером Яной Туминой – поставлен спектакль «Я Басё». «Невероятное богатство для нас – Яна, режиссер, избегающий в работе с детьми всякой театральщины», – говорит художественный руководитель «Упсала-Цирка» Лариса Афанасьева.

Минувший сезон для «Упсалы» запомнился и поездкой в Грузию – туда отправились 46 человек. Итог поездки – открытие для ребят удивительной страны и людей, создание мультфильма «Сны Пиросмани», а также игровой короткометражки и даже карнавал провести в Грузии получилось.

«У нас жива надежда, что мы можем многое изменить к лучшему в нашей стране, рассказывает Лариса Афанасьева. – И поэтому то, что ребята увидели в Грузии – так важно, он увидели, как там люди влюблены в свою страну. А мы это чувство забыли. Туда приезжаешь и видишь, что слово «любовь» – ключевое. У нас иногда кажется, что агрессия становится нормой – к другим людям, к другим национальностям, нормой в школах и семьях. Не работают «программы толерантности», а вот путешествия и общение – работают. В прошлом году мы пригласили к нам в летний лагерь детей-мигрантов, некоторые остались и стали нашими актерами, так вот и в Грузию мы поехали, чтобы стереотипы были убраны – быстро, красиво, без назидания, и это у нас получилось».

Впервые за 17 лет своей жизни «Упсала-Цирк» – его старше ребята поехали на театральный фестиваль в Эдинбург не как «социокультурный проект», а как театральный коллектив – со спектаклем «Эффект пинг-понгового шарика», ведь искусство – это, прежде всего-искусство.

На предстоящем VI Международном Петербургском культурном форуме Упсала-Цирк на образовательной секции будет говорить о том, как можно изменить дополнительное образование в школах для сложных детей и подростков, для тех, про кого пишут – «с девиантным поведением». Эти школы зачастую окружены заборами с КПП и оттуда просто так не выйдешь пройтись и вечером не уйдешь домой. Педагоги- тренеры «Упсала-Цирка» поставили спектакль «Точка» вместе с подростками из закрытой спецшколы №1, что на улице Аккуратова.

«Мы поняли, что если в школе, где у ребят бывает зашкаливающий уровень агрессии, приходит сильная команда молодых и увлеченных хорошим делом людей, которые верят в детей, то начинают происходить замечательные процессы: в школе снизилось число побегов, психологическая обстановка улучшилась, – рассказывает Лариса Афанасьева. – У подростков появилась конкретная интересная цель – стать классными цирковыми артистами, а не учениками «спецшколы для подростков с девиантным поведением, совершивших правонарушения».

На круглый стол образовательной секции форума вновь приглашен и легендарный человек – Горацио Черток, руководитель театра «Nucleo», работавший в тюремных театрах Италии.

«Мы хотим пригласить группу «Каста» – кумиров хип-хопа из Ростова-на-Дону, – говорит Лариса. – Их творчество может вывести ребят из подворотен. Вот мы «Касту» хотим взять в свою философию, рассказать, что в школы для трудных надо приводить интересных творческих людей, тогда что-то начнет происходить».

Продолжится и работа центра «Пакитан», где ребята с синдромом Дана обучаются цирковому искусству, причем обязательна инклюзия – они создают спектакли вместе с подростками-артистами Упсала-Цирка.

В цирк пригласили социологов, чтобы те выяснили у подростков, что же самое главное дал им цирк.

«Для меня это было открытием, – отмечает Лариса Афанасьева. – Самое большое число ответов – про то, что цирк научил общаться, не «жонглировать семью мечами» и не головокружительные прыжки совершать, а общаться, для меня этот ответ стал самым актуальным».

Галина Артеменко, «Фонтанка.ру»


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