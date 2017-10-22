«Заговоренное» золото, которое девушке в бюстгальтер положила гадалка, оказалось камнями

Студентка одного из колледжей Петербурга, будущий педагог, самостоятельно отдала цепочку, кольца и серьги представительнице кочевого народа для снятия порчи. В клочок бумаги, который девушке вернула гадалка, оказались завернуты камни.

По информации «Фонтанки», девушку 16 лет остановила женщина в длинной юбке днем 21 октября возле дома № 48 по Красносельскому шоссе. Она предложила девушке погадать, та наивно протянула руки. Будущий педагог оказалась «проклята», и, чтобы снять порчу, гадалке необходимо было подержать в руках золото, которое было надето на девушку. Женщина завернула украшения в бумагу и положила студентке в бюстгальтер. Та очнулась уже на автобусной остановке и позвонила в полицию, когда поняла, что в кульке вместо ее украшений лежат камни. Два кольца, сережки и цепочку с крестиком потерпевшая оценила в 12 тысяч рублей. Гадалку ищет полиция.