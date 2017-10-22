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22.10.2017 12:37

Власти Ростова-на-Дону не собираются восстанавливать дома после летнего пожара

Власти Ростова-на-Дону не будут восстанавливать частные дома, которые сгорели летом во время масштабного пожара на Театральном спуске.

 

Об этом 22 октября пишет «Медизона» со ссылкой на местные СМИ. Глава города Виталий Кушнарев на встрече с погорельцами заявил, что участки будут выкупать в «добровольно-принудительном порядке», а дома, которые не подлежат восстановлению, отойдут в муниципальную собственность. Строить на тех же участках снова запретят, поскольку «территория не предполагает застройки».

 

Специальная экспертная комиссия будет решать — можно или нельзя восстановить дом. Местные жители считают, что здания будут признавать аварийными вне зависимости от того, насколько они пострадали.

 

Кушнарев уточнил, что погорельцам будут выдавать жилищные сертификаты, но только в том случае, если у них нет другого жилья и была прописка в сгоревшем доме. Причем на одного человека будет приходиться строго по 33 кв. м. жилья — вне зависимости от того, какой дом у него был раньше. По данным местных СМИ, из 428 пострадавших 127 отказали в выдаче сертификата, поскольку у них есть другое жилье.

 

Справка:

21 августа в центре Ростова-на-Дону возникло возгорание на свалке за домом в Чувашском переулке, где находился бытовой мусор, доски и старые автопокрышки. Площадь пожара достигла 10 тысяч квадратных метров. Огнем оказались повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. К тушению привлекли несколько вертолетов и катер. Из зоны возгорания эвакуировали 650 человек. Помощь врачей потребовалась 36 пострадавшим, были госпитализированы девять человек.

Позднее появилась информация о том, что при разборе завалов спасатели обнаружили тело одного погибшего.

Основной причиной произошедшего назвали поджог. По факту пожара были возбуждены уголовные дела об умышленном уничтожении имущества и халатности.


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