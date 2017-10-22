Власти Ростова-на-Дону не собираются восстанавливать дома после летнего пожара

Власти Ростова-на-Дону не будут восстанавливать частные дома, которые сгорели летом во время масштабного пожара на Театральном спуске.

Об этом 22 октября пишет «Медизона» со ссылкой на местные СМИ. Глава города Виталий Кушнарев на встрече с погорельцами заявил, что участки будут выкупать в «добровольно-принудительном порядке», а дома, которые не подлежат восстановлению, отойдут в муниципальную собственность. Строить на тех же участках снова запретят, поскольку «территория не предполагает застройки».

Специальная экспертная комиссия будет решать — можно или нельзя восстановить дом. Местные жители считают, что здания будут признавать аварийными вне зависимости от того, насколько они пострадали.

Кушнарев уточнил, что погорельцам будут выдавать жилищные сертификаты, но только в том случае, если у них нет другого жилья и была прописка в сгоревшем доме. Причем на одного человека будет приходиться строго по 33 кв. м. жилья — вне зависимости от того, какой дом у него был раньше. По данным местных СМИ, из 428 пострадавших 127 отказали в выдаче сертификата, поскольку у них есть другое жилье.