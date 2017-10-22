На выборах мэра Тбилиси победил бывший футболист Каха Каладзе
Бывший капитан национальной сборной по футболу, самый титулованный грузинский игрок Каха Каладзе победил на выборах мэра Тбилиси.
Как сообщает 22 октября Центральный избирательный комитет Грузии, Каладзе набрал 51,06% голосов. Футболист выдвигался от правящей партии «Грузинская мечта». Его ближайший преследователь — независимый кандидат Алеко Элисашвили — набрал 17,46% голосов.
Напомним, Каха Каладзе объявил о завершении спортивной карьеры в 2012 году. Он играл в тбилисском и киевском «Динамо», итальянских «Милане» и «Дженоа». Каладзе — единственный грузинский футболист, который дважды побеждал в Лиге чемпионов (с «Миланом»). Политическую карьеру он начал в 2012-м — тогда он занял посты вице-премьера и министра энергетики и природных ресурсов Грузии.