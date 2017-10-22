Горячая вода и тепло вернулись к жителям Приморского района раньше на день

Ремонтные работы по замене трубопровода ГУП «ТЭК СПб» в Приморском районе завершили с опережением графика.

Как сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб», в 5.25 утра 22 октября ремонт закончился. Как ранее писала «Фонтанка», по плану работы должны были завершиться только в 6 утра 23 октября. Они начались в 21.30 20 октября, без тепла и горячей воды оставались около двух десятков домов. Если они у кого-то до сих пор отключены, ГУП «ТЭК СПб» рекомендует обращаться в свои жилищные организации.