СМИ: США выявили кибератаки на энергетические и промышленные предприятия

Американские спецслужбы обнаружили хакерскую группировку, которая совершала кибератаки на энергетические и промышленные предприятия.

Как пишет 22 октября «Коммерсантъ», об этом заявили в Федеральном бюро расследований и Министерстве внутренней безопасности США. Со ссылкой на Reuters издание цитирует сообщение американских спецслужб: «Хакеры целенаправленно атаковывали государственные предприятия, связанные с энергетической, атомной, авиационной сферами, водоснабжением и другой критически важной инфраструктурой».

В сообщении уточняется, что хакеры рассылали электронные письма с вредоносными программами. Кроме того, в письмах предлагалось перейти по ссылкам и ввести свои конфиденциальные данные. Жертвами преступников стали подрядчики, которые работали на государственных предприятиях.