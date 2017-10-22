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22.10.2017 11:31

СМИ: США выявили кибератаки на энергетические и промышленные предприятия

Американские спецслужбы обнаружили хакерскую группировку, которая совершала кибератаки на энергетические и промышленные предприятия.

 

Как пишет 22 октября «Коммерсантъ», об этом заявили в Федеральном бюро расследований и Министерстве внутренней безопасности США. Со ссылкой на Reuters издание цитирует сообщение американских спецслужб: «Хакеры целенаправленно атаковывали государственные предприятия, связанные с энергетической, атомной, авиационной сферами, водоснабжением и другой критически важной инфраструктурой».

 

В сообщении уточняется, что хакеры рассылали электронные письма с вредоносными программами. Кроме того, в письмах предлагалось перейти по ссылкам и ввести свои конфиденциальные данные. Жертвами преступников стали подрядчики, которые работали на государственных предприятиях.


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