У сотрудника прокуратуры Петербурга украли три лодочных мотора
Из гаража на Караваевской улице Петербурга воры утащили три лодочных мотора, принадлежащих сотруднику прокуратуры.
По информации «Фонтанки», с заявлением в полицию обратился сотрудник отдела информационно-технического обеспечения прокуратуры Петербурга. Моторы лежали в гараже на Караваевской улице, дом 9, последний раз младший советник юстиции видел их 30 сентября. Два мотора Suzuki и один марки Honda сотрудник надзора оценил в 280 тысяч рублей. Воров ищет полиция.