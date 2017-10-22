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22.10.2017 11:04

Император Японии отречется от престола впервые за 200 лет

Японский император Акихито покинет престол 31 марта 2018 года.

 

Как пишет 22 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на газету Asahi Shimbun, Акихито отречется в пользу кронпринца Нарухито. Нарухито займет престол 1 апреля 2018 года. Это станет первым отречением японского императора за 200 лет. Акихито сейчас 83 года, он 125-й император Японии, взошел на престол в 1989 году.

 

Напомним, правительство страны еще в мае 2017-го утвердило закон, который позволяет Акихито отречься от престола. Император с 2012 года испытавает проблемы со здоровьем — он перенес операцию на сердце и лечится от рака предстательной железы.


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