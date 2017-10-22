Со стройки в Шушарах вынесли инструмент из пяти бытовок, угрожая сторожу пистолетом
После разбойного нападения на сторожа строительной площадки в Пушкинском районе Петербурга возбуждено уголовное дело.
По информации «Фонтанки», нападавших было пятеро — они пришли на участок на улице Образцовой в Шушарах около пяти утра 21 октября. Угрожая 31-летнему сторожу предметом, похожим на пистолет, они вскрыли пять строительных бытовок, вынесли из них инструмент, погрузили его в автомобиль Lada и уехали. Возбуждено уголовное дело по 162-й статье УК РФ «Разбой».