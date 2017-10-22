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22.10.2017 10:28

За ночь на юге Петербурга двух мужчин ранили ножом в ягодицы

Иностранец и житель Петербурга пострадали 21 октября от рук неизвестных преступников, оба оказались в НИИ скорой помощи с ножевыми ранениями.

 

Как стало известно «Фонтанке», гражданин Киргизии пришел в больницу сам около полуночи 21 октября. Молодой человек 22 лет объяснил врачам, что за полчаса до его визита в медицинское учреждение нож в ягодицу ему воткнул неизвестный мужчина возле 33-го дома по Будапештской улице. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

 

Второй молодой человек, 27 лет, пострадал сильнее: кроме раны в районе правой ягодицы еще один удар пришелся ему в поясницу. Пострадавший якобы с кем-то подрался в районе станции метро «Рыбацкое». Скорая забрала его от дома № 5 по Скачкову переулку, он находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.


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