За ночь на юге Петербурга двух мужчин ранили ножом в ягодицы

Иностранец и житель Петербурга пострадали 21 октября от рук неизвестных преступников, оба оказались в НИИ скорой помощи с ножевыми ранениями.

Как стало известно «Фонтанке», гражданин Киргизии пришел в больницу сам около полуночи 21 октября. Молодой человек 22 лет объяснил врачам, что за полчаса до его визита в медицинское учреждение нож в ягодицу ему воткнул неизвестный мужчина возле 33-го дома по Будапештской улице. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Второй молодой человек, 27 лет, пострадал сильнее: кроме раны в районе правой ягодицы еще один удар пришелся ему в поясницу. Пострадавший якобы с кем-то подрался в районе станции метро «Рыбацкое». Скорая забрала его от дома № 5 по Скачкову переулку, он находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.