СМИ: Россия внесла Браудера в базу Интерпола
Россия самостоятельно, минуя Генеральный секретариат организации, внесла в базу Интерпола британского бизнесмена Уильяма Браудера, которого обвиняют в преднамеренном банкротстве и уходе от налогов.
Как пишет 22 октября The Guardian, это удалось сделать благодаря процедуре «diffusion»: при ней странам-членам Интерпола напрямую рассылаются данные о включении человека в базу организации. Сам Браудер рассказал изданию, что его предупредили об этом письмом из Министерства внутренней безопасности США — американцы лишили его права облегченного въезда на территорию страны. Бизнесмен заявил: «Путин настолько возмущен распространением акта Магнитского по всему миру, что он готов идти против всех правил».
Напомним, Россия добивается включения Браудера в базу Интерпола с 2013 года. Однако Генеральный секретариат организации отказывает в этом, считая, что дело бизнесмена носит политический характер.
Справка:
Глава инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер и Иван Черкасов обвиняются в преднамеренном банкротстве и уходе от налогов. Следователи полагают, что фонд Браудера вывел из российского бюджета более 5 млрд руб.
Ранее, в 2013 году Тверской суд заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения за мошенничество в особо крупном размере. Вскоре Браудер был объявлен в международный розыск. Однако Интерпол три раза отклонял запрос России на арест бизнесмена. По версии организации, дело против Браудера носит политический характер. Позднее против предпринимателя в России было возбуждено новое уголовное дело в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.
В сентябре 2016 года Высокий суд Лондона приговорил бывшего следователя МВД России Павла Карпова, который вел дело фонда, к трем месяцам заключения за неуважение к суду. Причиной стала неявка Карпова в британский суд.