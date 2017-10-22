СМИ: Россия внесла Браудера в базу Интерпола

Россия самостоятельно, минуя Генеральный секретариат организации, внесла в базу Интерпола британского бизнесмена Уильяма Браудера, которого обвиняют в преднамеренном банкротстве и уходе от налогов.

Как пишет 22 октября The Guardian, это удалось сделать благодаря процедуре «diffusion»: при ней странам-членам Интерпола напрямую рассылаются данные о включении человека в базу организации. Сам Браудер рассказал изданию, что его предупредили об этом письмом из Министерства внутренней безопасности США — американцы лишили его права облегченного въезда на территорию страны. Бизнесмен заявил: «Путин настолько возмущен распространением акта Магнитского по всему миру, что он готов идти против всех правил».

Напомним, Россия добивается включения Браудера в базу Интерпола с 2013 года. Однако Генеральный секретариат организации отказывает в этом, считая, что дело бизнесмена носит политический характер.