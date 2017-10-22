Навального тайно выпустили из спецприемника
Оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу 22 октября после административного ареста.
Об этом сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на источник в окружении политика и охранника спецприемника. Оппозиционера якобы рано утром перевезли в другое отделение полиции и оттуда выпустили. Так же происходило два последних раза, когда он отбывал арест после митинга 26 марта и 12 июня.
Свое освобождение уже подтвердил и сам оппозиционер – фотографию "на воле" он разместил в своем Instagram.
Привет. Я вышел. За 20 суток прочитал 20 книг, выучил несколько слов на киргизском, выпил литров 80 чая и не менее 60 раз прослушал песню "Дай мне слово ведь я тамада" по радио. Готов к работе. Сегодня вечером выступаю на митинге в Астрахани: парк "Дружба" (бывший парк АТРЗ), остановка "Жилгородок". В 18-00. Приходите. #спецприемник #арест #астрахань #тамада #рахмат #нучечайку
Напомним, Симоновский суд Москвы отправил Навального в СИЗО 2 октября за призывы выйти на несанкционированную акцию в Нижнем Новгороде. 29 сентября, в назначенный день митинга, его задержали на выходе из квартиры в Москве. Сам Навальный уверял, что сначала акцию согласовали, но позже горадминистрация поменяла свое решение.