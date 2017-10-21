Вдова племянника Николая Второго с помощью Поклонской требует запретить «Матильду»

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская выложила на Youtube обращение Ольги Куликовской-Романовой к Владимиру Путину с требованием запретить показ фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя.

Вдова племянника Николая Второго Тихона Куликовского-Романова заявила, что считает кинокартину «гнусной провокацией», «которая умышленно наслаивает свою провокационную суть на неразрешенную и наполненную глубоким духовным и историческим смыслом ситуацию с так называемыми екатеринбургскими останками». Правда, в дальнейшем в обращении она так и не объясняет, как фильм связан с проверкой РПЦ подлинности останков царской семьи. Зато рассказывает, что «Матильда» — это «очередное новое испытание на прочность для России. Попытка явно антироссийских сил раскачать страну через ее духовную основу».

Все обращение Ольга Куликовская-Романова зачитывает по бумажке, зачастую оно больше напоминает заявление в прокуратуру: «Министерством культуры Российской Федерации выдано прокатное удостоверение от 10 августа 2017 года, которое дает ООО ТПО «Рок» право на показ фильма с названием «Матильда». Указанную кинокартину нельзя пускать в широкий прокат ни в России, ни за границей, так как в год столетия циничного и жестокого убийства царской семьи она является глумлением и надругательством над памятью жертвенным подвигам за свою родину и ее народ».

Часть аргументов буквально копируют те, что ранее предъявляла к фильму депутат Госдумы Наталья Поклонская: например, ее не устраивает, что Николая Второго играет Ларс Айдингер, который, по ее словам, «поддерживает движение теософии сатанизма».

Кроме того, Ольга Куликовская-Романова заявила: «Мне из рассказов супруга доподлинно известно, что никакой любовной связи между наследником и балериной Матильдой не было». Отметим, Тихон Николаевич Куликовский-Романов родился в 1917 году, а сама Ольга Николаевна Пупынина (в девичестве) вышла за него замуж в Торонто в 1986 году.

Также Ольга Куликовская-Романова намекнула на то, что режиссер Алексей Учитель совместно с неким американским гражданином специально реализует «проект по созданию провокативного фильма с целью дестабилизации политической обстановки». А также на то, что он расходовал бюджетные средства с нарушениями. Напомним, проверка Генпрокуратуры в действиях Учителя состава преступления уже не нашла.