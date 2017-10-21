СКА продолжил победную серию в КХЛ

Хоккейный клуб СКА обыграл 21 октября в Петербурге финский «Йокерит» со счетом 4:3.

Это уже 25-я игра СКА в регулярном чемпионате КХЛ, в которой они набирают очки. Как пишет Sports.ru, главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен заявил, что главной причиной победы СКА стала хорошая игра в большинстве. На 56-й минуте судьи удалили финского нападающего Мику Ниеми. На тот момент вел «Йокерит» со счетом 3:2. В большинстве петербургская команда смогла сравнять счет, а затем и победить.