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21/10
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21/10
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21.10.2017 22:39

СКА продолжил победную серию в КХЛ

Хоккейный клуб СКА обыграл 21 октября в Петербурге финский «Йокерит» со счетом 4:3.
СКА продолжил победную серию в КХЛ
Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

СКА продолжил победную серию в КХЛ

Это уже 25-я игра СКА в регулярном чемпионате КХЛ, в которой они набирают очки. Как пишет Sports.ru, главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен заявил, что главной причиной победы СКА стала хорошая игра в большинстве. На 56-й минуте судьи удалили финского нападающего Мику Ниеми. На тот момент вел «Йокерит» со счетом 3:2. В большинстве петербургская команда смогла сравнять счет, а затем и победить.


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Более 120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля - 2017», который пройдет в спорткомплексе «Олимпийский с 14 по 22 октября.
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Основной задачей компании «СпортДома» является приобщение максимального числа людей к спорту и здоровому образу жизни. Поэтому было решено расширить каталог тренажеров, рассчитанных на широкую аудиторию
05.09.2017 18:50
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В субботу, 2 сентября, состоялась церемония награждения победителей Telegram-квеста #ПетербургскийДвиж. Компании «Петербургская Недвижимость» и Setl City поздравили первую десятку игроков, набравших максимальное количество очков, и вручили им заслуженные призы – модные самокаты и велосипед.
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