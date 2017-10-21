В Петербурге появились чемпионы мира по бразильскому рапиду

Так в субботу, 21 октября, закончился второй день Чемпионата мира по шашкам-64, который проходит в Петербурге. Победителями быстрой программы в бразильской версии стали гроссмейстеры Игорь Михальченко из Беларуси и Елена Сковитина из Молдовы.

Игорь Михальченко не скрывал удивления от собственной победы. Быстрая программа Чемпионата мира игралась по правилам бразильских шашек, которые отличаются от русских. Игорь Михальченко же специализируется на русской версии шашек-64, в связи с чем на победу именно в этом турнире не рассчитывал.

Я думал только о том, чтобы проигрыш не ударил по мне слишком сильно — это помешало бы играть дальше, — сказал он «Фонтанке» после того, как завоевал золотую медаль. Ранее он несколько раз становился чемпионом мира в молниеносной программе по русским шашкам.

Елена Сковитина стала чемпионкой мира второй раз, накануне завоевав золото в блице. При таком сильном составе участников, какой бывает на чемпионате мира, победить больше, чем в одной программе, невероятно сложно.

Но Елена Сковитина — не просто редкая спортсменка. Несколько месяцев назад она совершила поступок, который до неё в истории шашек совершали всего несколько женщин. Она стала чемпионкой Молдовы среди мужчин.

Чемпионат мира по шашкам-64 проводит в Петербурге Международная федерация шашек (IDF) при поддержке Фонда «Русские шашки».