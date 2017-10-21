Два молодых человека спасли старушку из горящей квартиры в Петербурге

Петербуржцы выбили дверь в задымлённую квартиру, вытащили оттуда женщину 90 лет и горящее постельное белье. Сотрудникам МЧС осталось лишь погасить догорающие тряпки.

О геройстве петербуржцев «Фонтанке» рассказали в пресс-службе городского МЧС. Двое молодых людей вечером 21 октября почувствовали запах дыма, находясь на четвертом этаже жилого дома №9 по улице Мечникова. Спустившись на два этажа ниже, они увидели дым, который шёл из квартиры. Плечом смельчаки выбили дверь, по зажженному свету поняли, что внутри кто-то есть, пробрались сквозь смог к очагу возгорания и вытащили оттуда старушку, не забыв прихватить горящее постельное белье. Женщина была без сознания, молодые люди ухитрились одновременно начать «откачивать» старушку, позвонить в МЧС и скорую помощь. Когда подоспели экстренные службы, она уже очнулась, так что медикам осталось лишь убедиться, что она в порядке, а пожарным дотушить горящую ткань. В 17:52 пожар был ликвидирован, 90-летняя петербурженка отказалась от госпитализации и вернулась к себе домой, а новоявленные спасатели, воздержавшись от почестей, отправились по своим делам.