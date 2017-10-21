Помощницу «главного по молодежи» в Петербурге отправили под домашний арест, ему самому мера пресечения ещё не выбрана

Октябрьский районный суд перенес заседание по избранию меры пресечения обвиняемому в мошенничестве Дмитрию Лядову, главе Российского союза молодежи в Петербурге. Его помощница отправлена под домашний арест до 30 ноября.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, на заседании 21 октября следствие ходатайствовало о заключении Лядова под стражу, так как у него есть загранпаспорт, билет до Сочи на 20 октября и обширные связи. Однако защита настаивала на домашнем аресте. Заседание перенесли на 24 октября, чтобы обвиняемый мог предоставить документы, на основании которых может быть принято решение о смягчении меры пресечения. Помощницу Лядова, Марину Дементьеву, отправили под домашний арест. Она обвиняется в том, что в декабре прошлого года, будучи директором фонда поддержки молодежных инициатив «Северная столица», через ИП Чернов Г.М. заключила контракт с комитетом по молодёжной политике Смольного на проведение праздника в честь получения первого паспорта. На деле же Дементьева, по версии следствия, намеревалась лишь получить от комитета 478 тысяч рублей, однако подложные документы вовремя заметили чиновники.

Напомним, Лядова обвиняют в том, что, создав «Кадровую школу актива молодёжных общественных организаций Петербурга», он предоставил в комитет по молодежной политике документы на получение субсидии за этот проект — 545 тысяч рублей. По версии следствия, документы также были подложными, не нашла следов существования школы и «Фонтанка». Как ранее писало наше издание, Дементьева является бухгалтером и финансовым директором компаний Лядова. Они оба отрицают свою вину.