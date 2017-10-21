Еще
19:38 21.10.2017
Пришлите свою новость!
19:09
Помощницу «главного по молодежи» в Петербурге отправили под домашний арест, ему самому мера пресечения ещё не выбрана
19:01
В Барселоне началась акция в поддержку независимости Каталонии
18:52
ГИБДД: В ДТП с мотоциклом на Невском пострадали четверо
18:41
Турция планирует использовать национальные валюты при расчетах с Россией
18:30
На Тореза Opel выехал на встречку, оба водителя и пассажиры Ford в больнице
18:20
Путин: Генная инженерия страшнее ядерной бомбы
18:08
«Тосно» получил в ухо от «Ростова» и месть исландской ноги: как сыграла главная областная футбольная команда
18:00
В Кронштадте появится второй съезд с КАД
17:50
На Невском мотоциклист сбил двух женщин
17:30
Петербург ждет первый снег
17:03
Главу подразделения МВД Москвы отправили под домашний арест
16:43
Массовые демонстрации неонацистов и их противников нарушили движение поездов в Финляндии
16:32
Анкара одобрила «Турецкий поток»
16:16
Следователю по делу о мошенничестве с домом, который строился в Переделкино для Чубайса, понадобилась госзащита
15:32
Через запретку колонии в Обухово парень перебросил себе срок
15:26
Ночью в Аннино ГИБДД случайно разрушила бразильский треугольник
15:20
Турецкие помидоры вернутся в Россию раньше на месяц
15:13
Премьер-министр Испании заявил о роспуске правительства Каталонии
15:00
МВД готовит тотальную проверку частных клиник и домов престарелых
14:35
Строитель объектов к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде на два месяца отправился в СИЗО
14:25
В Выре женщину дважды переехали на пешеходном переходе
14:19
Две иномарки сошлись лоб в лоб на Тореза, среди пострадавших ребенок и беременная
14:14
Следователи рассматривают две основные причины смерти актера Дмитрия Марьянова
14:06
Вдоль мусорного полигона в Новоселках заново высадили деревья
13:50
В Петербурге прошли обыски и аресты в связи с хищением 100 млн рублей Росвоенипотеки
13:33
Полиция задержала подозреваемого в поножовщине в Мюнхене
13:26
Тяжелым ДТП закончился выезд Range Rover на «встречку» на Маршала Захарова
13:12
Александр Овечкин поставил рекорд результативности в НХЛ
12:50
За минувшие сутки в Петербурге найдены тела четверых мертвых мужчин
12:37
«Аллегро» изменит график движения с 10 декабря
12:25
В метро Петербурга у дипломата из Пакистана украли кошелек
12:17
СМИ: НАТО не сможет ответить на удар со стороны России из-за бюрократов
12:07
Такси сгорело, врезавшись в маршрутку на Славы
11:59
Граждан Узбекистана трудоустроят организованно
11:46
Мужчина с ножом ранил нескольких человек в Мюнхене
11:41
11 человек задержаны за незаконную регистрацию 299 мигрантов в здании на Невском проспекте
11:30
В Муринском парке прошел субботник с губернатором и закладкой капсулы
11:23
Скандальный продюсер Вайнштейн избегал рыжих женщин
11:20
Юный волосовский агроном погиб, надышавшись газом
11:15
В Иматре открылась лыжня из прошлогоднего снега
11:10
В больнице оказался 17-летний молодой человек, свалившийся с дерева на детской площадке
11:05
Иран пообещал «ни при каких обстоятельствах» не создавать ядерное оружие
10:55
Молодого человека зарезали посреди дня на Камышовой улице
10:45
В Польше вступил в силу закон о сносе советских памятников
10:32
Платное хранение изъятых в аэропорту вещей признали законным
10:19
СМИ: Израиль экстрадирует в США россиянина, обвиняемого в отмывании денег
10:05
В Выборгском районе двум дамам предъявили организацию азарта
01:56
IOWA научит всех плохо танцевать
01:51
Спектакль Серебренникова закроет фестиваль «Балтийский дом»
01:04
Путин поговорил с Эрдоганом о Сирии и сотрудничестве
00:21
На Литейном мосту сбит человек
00:06
На сайте Порошенко появилась петиция о депортации Саакашвили в Грузию
00:04
На «Нарве» столкнулись женщины, пострадали дети
20/10
Греф: Снижение ипотечных ставок до 5% не за горами
20/10
В центре Москвы эвакуировали отель Golden Apple Boutique
20/10
Бразильский школьник расстрелял одноклассников
20/10
Цены на нефть растут
20/10
Дефицит годового бюджета США достиг рекорда в 666 млрд долларов
20/10
Белый дом США: Все зависит от России. Хочет она быть хорошей или плохой
20/10
Тыловик столичного главка МВД задержан за злоупотребления
20/10
Смольный определился с местом для нового речного вокзала
20/10
Google премирует хакеров за взлом своих приложений
20/10
Астронавты НАСА завершили работы в космосе
20/10
Главное здание МГУ эвакуировали после письма с угрозой ректору
20/10
Владельцев доходных домов хотят освободить от налога на имущество
20/10
В Петербурге появились первые чемпионы мира по шашкам-64 2017 года
20/10
Смольный купит у «Дальпитерстроя» 513 квартир на два миллиарда
20/10
Администрация Петродворцового района в ответ на жалобу посоветовала горожанину перечитать Райкина
20/10
Депутат ЗакСа Красноярского края предложила коллеге «следить за базаром»
20/10
«Фонтанка» за 60 секунд — 16-20 октября
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
21.10.2017 19:01

В Барселоне началась акция в поддержку независимости Каталонии

Тысячи людей вышли на улицы Барселоны с демонстрацией в поддержку независимости Каталонии.

 

Как пишет 21 октября вечером РБК, в шествии принимают участие глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, мэр Барселоны Ада Колау и члены городской администрации. Демонстранты несут плакаты «В защиту прав и свобод», «Мы хотим свободы дома», «Свобода», «Демократия» и «Помогите Каталонии». Они призывают освободить президента Национальной ассамблеи Каталонии Жорди Санчеса и главу Omnium Cultural Жорди Куишарту, которых Верховный суд Испании арестовал 17 октября по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

 

Напомним, сегодня утром глава правительства Испании Мариано Рахой заявил о роспуске правительства Каталонии.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Премьер-министр Испании заявил о роспуске правительства Каталонии
Мэр Барселоны выступила против независимости Каталонии
Глава правительства Каталонии: Объявим независимость в ближайшие дни
Король Испании выступил против каталонского референдума
Каталонцы проголосовали за независимость
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
УК “Новоселье”
20.10.2017 12:41

В Ленинградской области появятся кварталы “Эпсилон” и “Уютный”

Директор по маркетингу УК “Новоселье” Алексей Муравьев поделился дальнейшими планами развития крупномасштабного проекта “Новоселье: Городские кварталы”
Группа компаний «КВС»
19.10.2017 12:44

Ипотека на квартиры в «Ясно.Янино» по привлекательной ставке

Группа компаний «КВС» и Сбербанк объявляют о совместной программе субсидирования ипотечной ставки при приобретении жилья в микрорайоне «Ясно.Янино». Программа действует при покупке однокомнатных квартир во всех семи корпусах первой очереди и квартир любых типов в корпусах 7.5 и 7.6
Компания Максимум подготовка к экзаменам
18.10.2017 13:16

9 класс: время думать, решать, знать. В Петербурге пройдёт Форум Изменения в ОГЭ-2018

9 класс — это пора выбора: кем я хочу быть? Что делать дальше? Колледж или вуз? Эти и многие другие вопросы сейчас волнуют каждого девятиклассника в России. Зачем нужен экзамен ОГЭ, как правильно распределить свои знания и силы, и, главное, надо ли готовиться к ОГЭ и какие изменения произошли в ОГЭ?
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Барселоне началась акция в поддержку независимости Каталонии
Путин: Генная инженерия страшнее ядерной бомбы
Премьер-министр Испании заявил о роспуске правительства Каталонии
СМИ: НАТО не сможет ответить на удар со стороны России из-за бюрократов
Граждан Узбекистана трудоустроят организованно
Скандальный продюсер Вайнштейн избегал рыжих женщин
В Польше вступил в силу закон о сносе советских памятников
Платное хранение изъятых в аэропорту вещей признали законным
На сайте Порошенко появилась петиция о депортации Саакашвили в Грузию
Белый дом США: Все зависит от России. Хочет она быть хорошей или плохой
Инспектор услышит, инспектор придет
Что читают в Telegram петербургские чиновники, полицейские и святые отцы
Россия-2028: какой стране быть через десять лет
Не забудет - не простим
Русские националисты на сирийском контракте
Где «точка невозврата» между США и КНДР
ИТМО начинает десятилетку в Южном
Радиус курильщика
Космонавт Рязанский: Мне сверху видно всё
Взять кредит на ненужные процедуры
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Тосно» получил в ухо от «Ростова» и месть исландской ноги: как сыграла главная областная футбольная команда

Скандальный продюсер Вайнштейн избегал рыжих женщин

Итоги недели с Андреем Константиновым: От Валдая до Собчак

Новости компаний
УК “Новоселье”
20.10.2017 12:41
В Ленинградской области появятся кварталы “Эпсилон” и “Уютный”
Директор по маркетингу УК “Новоселье” Алексей Муравьев поделился дальнейшими планами развития крупномасштабного проекта “Новоселье: Городские кварталы”
Группа компаний «КВС»
19.10.2017 12:44
Ипотека на квартиры в «Ясно.Янино» по привлекательной ставке
Группа компаний «КВС» и Сбербанк объявляют о совместной программе субсидирования ипотечной ставки при приобретении жилья в микрорайоне «Ясно.Янино». Программа действует при покупке однокомнатных квартир во всех семи корпусах первой очереди и квартир любых типов в корпусах 7.5 и 7.6
Компания Максимум подготовка к экзаменам
18.10.2017 13:16
9 класс: время думать, решать, знать. В Петербурге пройдёт Форум Изменения в ОГЭ-2018
9 класс — это пора выбора: кем я хочу быть? Что делать дальше? Колледж или вуз? Эти и многие другие вопросы сейчас волнуют каждого девятиклассника в России. Зачем нужен экзамен ОГЭ, как правильно распределить свои знания и силы, и, главное, надо ли готовиться к ОГЭ и какие изменения произошли в ОГЭ?
ГК «УНИСТО Петросталь»
17.10.2017 17:33
ЖК «Чудеса света»: новые требования к недвижимости массового сегмента
Серьезная конкуренция на рынке недвижимости размывает понятие классов жилья – к такому выводу приходят эксперты. В течение последних лет качественные характеристики недвижимости массового сегмента от «УНИСТО Петросталь» значительно возросли
Группа ЦДС
17.10.2017 15:24
В СПбГАСУ открылась выставка работ финалистов «АРХпроекта»
Группа ЦДС открыла экспозицию 50 лучших работ Всероссийского профессионального конкурса архитектурных и дизайнерских проектов «АРХпроект». Ознакомиться с идеями молодых архитекторов можно до 30 октября
Setl City
17.10.2017 12:22
В «Невских парусах» завершено строительство первой детской площадки
Setl City полностью завершила строительство и благоустройство первой детской площадки возле дома 2 ЖК «Невские паруса» в Невском районе Петербурга. Рядом с набережной возведен детский «морской порт» с кораблем и катерами, установлены скамейки, качели, смонтировано уличное освещение
«Петербургская Недвижимость»
16.10.2017 17:24
Микрорайон «Семь столиц» от Setl City – лауреат конкурса RREF AWARDS-2017
Микрорайон «Семь столиц», который Setl City строит в Кудрово, стал лауреатом VIII национальной премии за достижения в жилищном строительстве RREF AWARDS-2017. По результатам народного голосования проект признан лучшим в номинации «Городское строительство: регионы России. Город в городе»
«Петербургский мельничный комбинат»
16.10.2017 15:31
Пару слов про 11 октября
«11 октября» признан Международным днём каши. Говорят, что праздник каши впервые стали отмечать в Великобритании, поскольку англичане известны своей любовью к овсянке. Постепенно эта традиция распространилась по всему миру, и каждый год 11 октября в кафе и ресторанах разных стран подают оригинальные и изысканные блюда из круп или хлопьев
ГК «Пионер»
16.10.2017 12:36
Выгодная ипотека на апартаменты в новом YE’S
Апарт-отель YE’S, который группа компаний «Пионер» возводит в Центральном районе Санкт-Петербурга на Социалистической улице, аккредитован «Альфа-Банком». Банк-партнёр предлагает покупателям апартаментов выгодные ипотечные программы с процентной ставкой от 9,49% годовых при минимальном первоначальном в размере 30% от стоимости приобретаемой недвижимости
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
13.10.2017 11:18
«Уральские авиалинии» подвели итоги работы за 9 месяцев 2017 года
Авиакомпания «Уральские авиалинии» рассказала о проделанной работе и результатах за 9 месяцев 2017 года. По сравнению с началом 2017 года показатели выросли
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.