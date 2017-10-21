В Барселоне началась акция в поддержку независимости Каталонии
Тысячи людей вышли на улицы Барселоны с демонстрацией в поддержку независимости Каталонии.
Как пишет 21 октября вечером РБК, в шествии принимают участие глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, мэр Барселоны Ада Колау и члены городской администрации. Демонстранты несут плакаты «В защиту прав и свобод», «Мы хотим свободы дома», «Свобода», «Демократия» и «Помогите Каталонии». Они призывают освободить президента Национальной ассамблеи Каталонии Жорди Санчеса и главу Omnium Cultural Жорди Куишарту, которых Верховный суд Испании арестовал 17 октября по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
Напомним, сегодня утром глава правительства Испании Мариано Рахой заявил о роспуске правительства Каталонии.