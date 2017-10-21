Турция планирует использовать национальные валюты при расчетах с Россией

Министр экономики Турции, сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии Нихат Зейбекчи заявил, что обе страны сейчас рассматривают возможность использовать национальные валюты в торговых отношениях.

Об этом пишет 21 октября «Коммерсантъ». Издание приводит слова Зейбекчи: «Конечно, стопроцентный переход на использование только наших валют в торговых операциях невозможен, но я думаю, что мы должны стремиться к тому, чтобы увеличить их объем при наших банковских расчетах».