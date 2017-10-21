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19:38 21.10.2017
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19:09
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18:41
Турция планирует использовать национальные валюты при расчетах с Россией
18:30
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18:08
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17:30
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Главу подразделения МВД Москвы отправили под домашний арест
16:43
Массовые демонстрации неонацистов и их противников нарушили движение поездов в Финляндии
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15:00
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14:14
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21.10.2017 18:41

Турция планирует использовать национальные валюты при расчетах с Россией

Министр экономики Турции, сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии Нихат Зейбекчи заявил, что обе страны сейчас рассматривают возможность использовать национальные валюты в торговых отношениях.

 

Об этом пишет 21 октября «Коммерсантъ». Издание приводит слова Зейбекчи: «Конечно, стопроцентный переход на использование только наших валют в торговых операциях невозможен, но я думаю, что мы должны стремиться к тому, чтобы увеличить их объем при наших банковских расчетах».


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Первый отель новой сети будет построен в Невском районе Санкт-Петербурга, в километре от станции метро Дыбенко на Товарищеском проспекте и получит имя «СПАРТА»
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Сегодня моноблоки все чаще вытесняют стационарные ПК. Обусловлено это их компактностью, простотой и конкурентной производительностью. Специалисты компании КЕЙ подготовили для Вас обзор 4 лучших моделей моноблоков для реализации различных задач
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18.10.2017 13:19
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