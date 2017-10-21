Путин: Генная инженерия страшнее ядерной бомбы

Президент России заявил, что развитие генной инженерии дает возможность создавать «человека с заданными характеристиками» – и это «страшнее ядерной бомбы».

Как пишет 21 октября РБК, свое заявление Владимир Путин сделал во время выступления на Международном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Президент призвал помнить «о морально-нравственной составляющей» своего дела.

По мнению Путина, в обозримом будущем вполне возможно создание человека с «заданными характеристиками»: «Это может быть музыкант, но может и быть и военный. И то, о чем я сказал, может быть страшнее ядерной бомбы», — рассказал президент.