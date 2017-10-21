В Кронштадте появится второй съезд с КАД

В Кронштадте планируют построить второй съезд с кольцевой автодороги, а также создать перехватывающие парковки на въезде в город и организовать челночный общественный транспорт до Петербурга.

Как сообщает пресс-служба губернатора Северной столицы, Георгий Полтавченко заявил об этом в ходе визита в Кронштадт. Он уточнил, что в этом районе Петербурга планируют создать «мощную рекреационно-историческую зону», в которой будут проводить Международный военно-морской салон и Главный военно-морской парад в День ВМФ. А для этого необходима транспортная инфраструктура.

Напомним, в этом году во время проведения парада из-за желающих его посетить на кольцевой образовалась огромная пробка. А позже въезд в Кронштадт попросту пришлось закрыть.