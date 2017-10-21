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21.10.2017 17:50

На Невском мотоциклист сбил двух женщин

Водитель мотоцикла сбил двух женщин на пешеходном переходе возле Екатерининского сада вечером 21 октября.

На Невском мотоциклист сбил двух женщин

О происшествии «Фонтанке» сообщили очевидцы. К половине шестого вечера на пешеходном переходе через Невский проспект собрались две машины полиции, МЧС и четыре скорых помощи. Обеих пострадавших женщин поместили в машины медиков, насколько серьёзные они получили травмы, пока неизвестно. По словам очевидца, водитель мотоцикла не пострадал и сидит на поребрике возле Елисеевского универмага. На Невском проспекте тем временем образовалась пробка. На какой свет женщины переходили дорогу, также пока не ясно.


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