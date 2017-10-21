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21.10.2017 17:30
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Петербург ждет первый снег

По прогнозу синоптиков завтра, 22 октября, в Петербурге выпадет первый снег.

 

Об этом 21 октября говорится в официальном сообщении МЧС России по городу. В воскресенье ожидается «облачная с прояснениями погода», местами пройдут небольшие осадки «в виде дождя и мокрого снега». Ветер будет северо-западный, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Судя по всему, снежным покровом петербуржцам насладиться не удастся – температура будет колебаться от +2 до +4 градусов по Цельсию, так что снег будет практически сразу таять.

 


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