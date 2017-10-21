Главу подразделения МВД Москвы отправили под домашний арест

Пресненский районный суд столицы поместил под домашний арест заместителя начальника управления тылового обеспечения ГУ МВД по Москве Дмитрия Кошелева.

Как пишет 21 октября РБК, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения — Кошелев отправился под домашний арест до 18 декабря. О задержании полицейского стало известно накануне. Кошелева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

По предварительной информации, замначальника тылового обеспечения ГУ МВД по столице при приеме работ в рамках госконтракта подписал акт об их исполнении, хотя и знал, что работы не закончены. Уголовное дело возбуждено по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).