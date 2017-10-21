Анкара одобрила «Турецкий поток»

Турция выдала «Газпрому» положительное экологическое заключение по «Турецкому потоку».

Об этом 21 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Интерфакс». О выдаче заключения сообщил заместитель министра энергетики Анатолий Яновский. Он уточнил, что вопрос цены газа, который пойдет по «Турецкому потоку», пока не обсуждался.

Напомним, отношения с Анкарой нормализуются и в других сферах — сегодня стало известно, что турецкие помидоры, поставки которых были запрещены ранее, появятся на российских прилавках уже 1 ноября.