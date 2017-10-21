Следователю по делу о мошенничестве с домом, который строился в Переделкино для Чубайса, понадобилась госзащита

Из-за угроз, которые регулярно поступали следователю по делу о мошенничестве с домом в Переделкино за 50 млн долларов, его поместили под государственную защиту.

Об этом 21 октября сообщает «Медиазона» со ссылкой на «Интерфакс». Следователь отдела полиции «Одинцовское», который ведёт это дело, получал угрозы, в том числе физической расправы, и поэтому ему понадобилась защита. Напомним, дело возбуждено по статье мошенничестве, основным подозреваемым по нему проходит Илья Сучков — собственник швейцарской SFO Concept AG, которой до 2013 года владел Чубайс.

Компании принадлежит дом, который начал строить Чубайс, ещё будучи владельцем SFO Concept AG. Когда работы были завершены, Сучков предложил главе Роснано выкупить здание в Подмосковье по цене, значительно превышающей сумму первоначального займа и договорённостей с кредиторами, среди которых числится компания миллиардера Бориса Минца. Следствие полагает, что Сучков пытался переоформить дом и участок на себя.