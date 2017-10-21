Через запретку колонии в Обухово парень перебросил себе срок

Оперативники шестой колонии регионального УФСИН задержали молодого человека, старающегося как можно дальше бросить самодельный мячик. В спортивном инвентаре нашли наркотики, и теперь метатель действительно сможет встретиться с товарищем.

По информации «Фонтанки», 20 октября сотрудники оперативного отдела колонии №6, расположенной во Фрунзенском районе Петербурга, а чаще называемой Обухово, задержали под стенами своего учреждения 23-летнего юношу. Со стороны промзоны он старался как можно дальше метнуть самодельный круглый предмет. Объяснив ему, что в нужном ему направлении находится запретная зона колонии, оперативники мячик отобрали.

По данным «Фонтанки», сегодня, 21 октября, эксперт передал в УФСИН по Петербургу и Ленобласти заключение, где указал, что внутри исследуемого предмета он обнаружил 20 граммов наркотиков. Сам же задержанный честно рассказал, что давно не видел своего подельника по прошлому делу и так решил ему поправить настроение.

Судя по всему, петербуржцу может грозить нехорошее уголовное дело по покушению на сбыт наркотиков.