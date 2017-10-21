Турецкие помидоры вернутся в Россию раньше на месяц

Глава Минэнерго России, сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии Александр Новак заявил, что турецкие томаты могут вернуться на российский рынок уже с 1 ноября.

Об этом 21 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА Новости. Издание приводит слова Новака: «Обсуждали вопросы, в том числе снятия ограничений по поставкам томатов из Турции в Россию в объеме 50 тыс. тонн. Такое решение подготовлено — о возможности поставок с 1 ноября». Поставки уже согласованы профильными ведомствами, уточнил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что поставки турецких томатов в Россию начнутся 1 декабря.