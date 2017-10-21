Турецкие помидоры вернутся в Россию раньше на месяц
Глава Минэнерго России, сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии Александр Новак заявил, что турецкие томаты могут вернуться на российский рынок уже с 1 ноября.
Об этом 21 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА Новости. Издание приводит слова Новака: «Обсуждали вопросы, в том числе снятия ограничений по поставкам томатов из Турции в Россию в объеме 50 тыс. тонн. Такое решение подготовлено — о возможности поставок с 1 ноября». Поставки уже согласованы профильными ведомствами, уточнил министр.
Напомним, ранее сообщалось, что поставки турецких томатов в Россию начнутся 1 декабря.
Справка:
Россия запретила импорт на поставки из Турции некоторых продуктов, в числе которых оказались и томаты, в 2016 году, после атаки турецких ВВС на российский Су-24 – военный самолёт сбили на границе между двумя государствами. Позднее ограничения сняли, но помидоры остались под запретом. Владимир Путин отметил, что это связано с инвестициями отечественных производителей в этот сектор и длительным циклом производства томатов. В свою очередь, министр экономики Турции Нихат Зейбекчи ранее заявлял, что страна готова принять ответные меры в случае, если Россия не снимет ограничения на поставки томатов. Правда, более конкретные формы угрозы не приобрели.