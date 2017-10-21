Премьер-министр Испании заявил о роспуске правительства Каталонии

Полномочия правительства и парламента Каталонии будут переданы центральным испанским властям. Об этом 21 октября заявил Мариано Рахой, премьер-министр Испании.

Запись с его выступления появилась на сайтах испанских СМИ. Рахой опирается на 155 статью испанской конституции, в которой говорится об угрозе интересам страны. Глава кабмина отметил, что в регионе проведут новые выборы в парламент, который затем утвердит состав правительства. Это заявление должно быть поддержано сенатом и может вступить в силу 27 октября.

Напомним, в начале октября в Каталонии прошел референдум о независимости региона, в ходе которого из-за действий полиции пострадали множество жителей Барселоны и других городов. Более 90% каталонцев, пришедших на участки, проголосовали за отделение автономии и создание отдельного государства. Противники отделения Каталонии плебисцит проигнорировали. Местные власти пока не дали однозначного ответа на вопрос о том, произойдет отделение или нет, хотя соответствующий документ был подписан.