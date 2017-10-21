МВД готовит тотальную проверку частных клиник и домов престарелых

МВД проверит негосударственные клиники, центры реабилитации наркоманов и дома престарелых. Поводом для инспекции стали пожар в пансионате в Иркутске и смерть актера Дмитрия Марьянова.

Как сообщает 21 октября РБК со ссылкой на свой источник в центральном аппарате МВД, распоряжение о проверке разослали по региональным управлениям еще 17 октября. Инспекция коснется всех негосударственных учреждений, которые работают в сфере социальных услуг. В проверках, помимо сотрудников МВД, примут участие представители МЧС, Роспотребнадзора и Росздравнадзора.

Источник издания рассказал, что решение о проверке приняли после двух инцидентов — пожара в пансионате в Иркутске и смерти актера Дмитрия Марьянова. При пожаре 18 октября из-за отравления угарным газом пострадали 12 человек. Причиной возгорания стало короткое замыкание. Дмитрий Марьянов скончался 15 октября — предварительно причиной смерти называют оторвавшийся тромб. По факту смерти заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей»). По предварительной информации, Марьянову не смогли оказать необходимую помощь в частном реабилитационном центре в Подмосковье, в котором он находился.