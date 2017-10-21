Строитель объектов к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде на два месяца отправился в СИЗО

Предпринимателя и бывшего директора фирмы «Строительная компания «Управление строительством-620»» Николая Батырева отправили в изолятор до конца года. Он обвиняется в хищении 40 миллионов рублей.

Как передает 21 октября «Коммерсант» со ссылкой на свой источник, Батырев, по версии следствия, мошенническим путем похитил как минимум 40 миллионов рублей из 10,4 миллиардов, которые были выделены из федерального бюджета на строительство метро в Нижнем Новгороде. Договор подряда на строительство станции и ряда других объектов к чемпионату мира по футболу в 2018 году возглавляемая им компания ООО СК УС-620 получила в 2014-15 годах. В СИЗО предприниматель отправился по решению Таганского районного суда, защита подала жалобу в Мосгорсуд, но тот оставил меру пресечения без изменений.

Напомним, компания Батырева претендовала на достройку петербургского стадиона после того, как был расторгнут договор с «Инжтрансстроем» в 2016 году.