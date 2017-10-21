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21.10.2017 13:50
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В Петербурге прошли обыски и аресты в связи с хищением 100 млн рублей Росвоенипотеки

Следственный комитет по Западному военному округу (ЗВО) и военная контрразведка ФСБ Петербурга провели серию обысков и задержаний подозреваемых по уголовному делу, возбужденному в отношении десяти бывших и действующих военнослужащих. Им вменяют хищение 100 миллионов рублей при незаконной реализации накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения сотрудников Минобороны РФ. «Фонтанка» узнала, что двое из задержанных пошли на сделку со следствием, а двоим помещенным в «Кресты» предъявлено обвинение.

 

По информации нашего издания, на днях следователь СК по ЗВО предъявил обвинение двум бывшим военнослужащим, находящимся под арестом в СИЗО №1. Они были арестованы судом еще 13 октября, а сегодня им вменяют соучастие в хищении 100 миллионов рублей при реализации программы обеспечения сотрудников Минобороны России жильем. Само уголовное дело возбуждено по классической части четвертой статьи 159 УК – «Мошенничество в особо крупном размере».

 

Напомним, что накопительно-ипотечная система (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих создана по поручению Владимира Путина и стартовала в 2005 году. Она позволяет молодым военнослужащим приобретать постоянное жильё в начале карьеры при помощи целевого займа. При этом сотрудник Минобороны лично определяет место квартиры и её характеристики.

 

Работу НИС обеспечивает Федеральное государственное казенное учреждение «Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих» («Росвоенипотека»), созданное в Минобороны в 2006 году.

 

Согласно официальному сайту ведомства, «основным источником формирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих являются взносы, выделяемые из федерального бюджета». Так, на 2016 год накопительный взнос составлял 245 880 рублей.

 

По данным «Фонтанки», реализация материалов уголовного дела началась утром 11 октября, когда оперативники военной контрразведки УФСБ по Петербургу и Ленобласти провели масштабную серию обысков. Так, восемь обысков коснулись квартир фигурантов, а остальные пришлись на офисы юридических лиц. Как стало известно нашему изданию, одна из петербургских компаний, где пришлось встречать гостей – ООО «Городской центр доступной недвижимости» (согласно сайту компании, там предоставляют услуги по продаже и аренде жилья военнослужащим).

 

Как выяснила «Фонтанка», в материалах дела разобрана схема: одни фигуранты занимались поиском лиц, не связанных с военной службой и являющихся либо малообеспеченными, либо асоциальными; вторые оформляли на них подложные документы о том, что они служат в рядах МО РФ; третьи – включали подобранных в реестр участников накопительно-ипотечной системы. Безусловно, этот этап не мог проходить без содействия работников учреждения жилищного обеспечения Минобороны. И, наконец, на последней стадии занимались оформлением банковских карт и последующим обналичиванием денег. Скорее всего, часть прибыли отдавалась вышестоящим должностным лицам.

 

В результате, одного из задержанных отправили под подписку о невыезде, двое 13-го октября были арестованы и помещены в «Кресты». Как стало известно нашему изданию, еще двое фигурантов заключили досудебные соглашения.

 

Насколько понял журналист «Фонтанки» после разговоров с собеседниками, которые принимали участие в этих мероприятиях, далее следствие нацелено на задержания чиновников, курирующих эту программу, в самом Минобороны РФ. В этом случае военному следствию придется возбуждаться уже по статье «взятка».


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