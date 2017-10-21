Вдоль мусорного полигона в Новоселках заново высадили деревья

Пять сотен саженцев берез, осин и боярышника высадили активисты и чиновники вдоль свалки в Выборгском районе Петербурга.

Об этом 21 октября сообщает пресс-служба администрации губернатора города. 500 деревьев растянулись на полосу длиной 2,5 километра вдоль улицы Легковая, чтобы прикрыть свалку от жителей Выборгского и Приморского районов. Как ранее писала «Фонтанка», вырубка деревьев при строительстве автомобильного завода «Хенде» считалась одной из причин, по которой смрад с полигона стал хорошо чувствоваться за несколько километров от самой свалки.

Напомним, в этом году губернатор Георгий Полтавченко закрыл «Новоселки» на прием мусора — сейчас карты заваливают землей. Для вывоза отходов вместо этой свалки используются девять площадок в Ленобласти. Как уверяют в Смольном, с момента закрытия полигона увеличения количества нелегальных свалок в городе замечено не было.