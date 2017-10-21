Полиция задержала подозреваемого в поножовщине в Мюнхене
Немецкая полиция смогла задержать мужчину, который ранил ножом пятерых человек на железнодорожной станции Rosenheimer Platz.
Об этом 21 октября сообщается в официальном твиттере полиции Мюнхена. Мотивы подозреваемого пока неясны, уточняют сотрудники правоохранительных органов. Напомним, сегодня утром мужчина с ножом совершил нападение на станции Rosenheimer Platz. По предварительной информации, пострадали пятеро человек, их жизни ничего не угрожает.
Wir konnten einen Tatverdächtigen festnehmen. Derzeit unklar, ob es sich um den Täter handelt. #RosenheimerPlatz— Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21 октября 2017 г.