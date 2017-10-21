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Мужчина с ножом ранил нескольких человек в Мюнхене
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21.10.2017 13:12

Александр Овечкин поставил рекорд результативности в НХЛ

Российский нападающий Александр Овечкин стал первым игроком Национальной хоккейной лиги, который забросил 20 шайб в овертайме регулярного чемпионата.

 

Как пишет 21 октября РБК, Овечкин отличился в матче «Вашингтон Кэпиталз» против «Детройта». Он принес победу своей команде, забросив шайбу на второй минуте овертайма. Матч закончился со счетом 4:3 в пользу «Вашингтона».

 

Таким образом Овечкин забил всего 20 шайб в овертайме и превзошел результат Яромира Ягра (19 шайб). У Ягра еще есть шансы вернуть себе рекорд — он выступает в НХЛ за «Калгари». Отметим, в число самых результативных игроков овертайма входят еще двое россиян — Сергей Федоров и Илья Ковальчук. Один забросил 15 шайб в дополнительное время, второй — 14. Однако они оба уже прекратили играть в НХЛ.


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Более 120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля - 2017», который пройдет в спорткомплексе «Олимпийский с 14 по 22 октября.
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05.09.2017 18:50
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В субботу, 2 сентября, состоялась церемония награждения победителей Telegram-квеста #ПетербургскийДвиж. Компании «Петербургская Недвижимость» и Setl City поздравили первую десятку игроков, набравших максимальное количество очков, и вручили им заслуженные призы – модные самокаты и велосипед.
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