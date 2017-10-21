Отряд комсомола остался без Лядова

Три уголовных дела возбудили в ГСУ МВД, заподозрив главу Российского союза молодежи в Петербурге Дмитрия Лядова в намерениях произвести махинации с госденьгами. Говорят, без политики в деле наследника комсомола не обошлось.

Глава Российского союза молодежи в Петербурге и Ленинградской области Дмитрий Лядов задержан на двое суток. Утром 20-го октября в его доме и офисах нескольких организаций прошел обыск, а затем 36-летнему общественному деятелю предъявили обвинение в мошенничестве. Вину он не признал, а адвокаты намекают, что таким образом чиновники комитета по молодежной политике, контракты которого Лядов регулярно получал, якобы пытаются поделить власть.

В пятницу 20 октября в доме и офисе Дмитрия Лядова, главы Российского союза молодежи в Петербурге, прошел обыск. Как уверяет адвокат Александр Хваленский, его подзащитный в ходе визита правоохранителей сам выдал полицейским интересующие их документы, после чего поехал с ними на допрос, в ходе которого Лядову предъявили обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) и части 3 статьи 30 УК РФ (Покушение на преступление).

Речь идет о выдаче субсидии на организацию в 2016 году школы молодых специалистов. Заявку РСМ подавал, как это водится обычно в таких вещах, постфактум – на возмещение уже существующих затрат, однако одобрения субсидии не получил. Вместо этого в комитете по молодежной политике написали в конце 2016-го года заявление в МВД. Суть претензий – занятия школы, оцененные РСМ в 545 тысяч рублей, проводились только на бумаге. Адвокат Лядова уверяет: это не так, школа молодых специалистов проходила, но в другие сроки и они были согласованы с самим комитетом. К слову, в Сети «Фонтанка» не нашла следов подобных курсов от РСМ.

Помимо Лядова в деле фигурирует его знакомая Марина Дементьева. Она – бухгалтер и финансовый директор его компаний. Ей также предъявили обвинение. И, по некоторым данным, задержали. Кроме того, обыски прошли еще и в частной охранной организации «Невский страж» Вадима Дементьева. Предположительно, часть расходов была оформлена на эту организацию. Бывшие сотрудники РСМ уверяют, что «Невский Страж» -дружественный проект молодёжного Союза. Кроме него в других госконтрактах и заявках на субсидии обычно светились еще несколько компаний, которыми руководили знакомые Лядова, утверждают собеседники «Фонтанки», погружённые в организацию процесса.

Адвокат Лядова сообщил, что его подзащитный с предъявленным обвинением не согласен:

«Дмитрия обвиняют в том, чего он не совершал. Дело носит явно политический оттенок: кто-то из чиновников комитета хочет занять место руководителя, дискредитировав за счет нас тех, кто у руля сейчас», – отметил адвокат Хваленский, добавив, что РСМ и его петербургский руководитель является фигурантом еще двух уголовных дел по другим эпизодам, однако их подробности пока неизвестны.

Российский союз молодёжи – организация, существующая два десятилетия. Фактически – это наследник советского комсомола. Сейчас отделения РСМ существуют в 77 субъектах России. Как говорят знатоки молодежной политики, в части регионов РСМ – это действительно движение, собирающие вокруг себя активистов. В Петербурге НКО стало фактически коммерческой структурой, легко выигрывая ежегодно многомиллионные контракты, как в Петербурге, так и в Ленинградской области.

Дмитрий Лядов пришёл в молодежную политику в 2010-х после карьеры в МВД. В структурах правоохранительных органов он не удержался. В 2010 году его осудили за получение взятки размером 9 тысяч рублей. Собеседники «Фонтанки» не смогли вспомнить, каким образом и кто привёл Лядова именно в молодежную политику, хотя считают, что некую протекцию главе регионального РСМ оказали политики Ленинградской области. Так это или нет, но Лядов и его соратники отвечали взаимностью. Например, в 2015 году РСМ выступил с инициативой выдвинуть кандидатом Александра Дрозденко на выборах губернатора.

До этого Лядов был избран в руководство Совета НКО при Заксобрании Ленинградской области. Уже тогда он уверенно рассказывал коллегам о том, как правильно обращаться с бюджетными деньгами.

«В частности, он отметил насколько важно правильно формулировать свои потребности в этом вопросе. Деньги, к примеру, нужно просить не на содержание проекта, а на его реализацию. Кроме этого, все указанные позиции должны полностью соответствовать бюджету»,- цитирует Лядова пресс-Служба областных парламентариев, на площадке которых Лядов рассказывал, как НКО получить грант или субсидию.

С 2015 года, одновременно с приходом в комитет по молодежной политике Ренаты Абдулиной, РСМ стал получать крупные подряды и в Петербурге. За два года НКО выиграло заказов на 11 млн рублей, также им перечисляли средства в виде субсидий за проведённые мероприятия. В конце 2016 года, когда один из чиновников комитета написал заявление с просьбой проверить организацию Лядова, про РСМ говорили, как о возможном наследнике организации «Новое поколение». Этот проект получил из бюджета Петербурга на трудоустройство сложных подростков в общей сложности за несколько лет большего одного млрд рублей. Однако год назад в комитете по молодежной политике посчитали, что «Новое поколение» расходует эти средства неэффективно, после чего не стали продлевать с ними сотрудничество. То, что РСМ теоретически может принять участие в конкурсе, http://www.fontanka.ru/2016/11/10/155/, в конце 2016 года «Фонтанке» подтверждал Лядов. Тем не менее, в 2017 году средства «Нового поколения» были распределены дочерней организации комитета «Контакт».

В начале 2017 года из комитета по молодежной политике ушёл Константин Загородников, заместитель председателя, один из ближайших соратников Ренаты Абдулиной, приехавший с ней работать в Петербурге из Москвы. Увольнение Загородникова произошло после критики от губернатора Георгия Полтавченко на правительстве города: «Каждый из здесь присутствующих здесь служит для одного – для блага города. Того, кто этого не понимает, мы просим покинуть наши ряды», – заявил градоначальник в феврале 2017 года, добавив, что один такой «не понимающий» заместитель председателя комитета был отстранен от службы. В чем был повинен Загородников, не сообщалось.

Собеседники «Фонтанки» близкие к молодежной политике считают, что нынешнее задержание Лядова, возбуждение уголовных дел и критика честности зампреда комитета губернатором – звенья одной цепи. Одни уверены, что такая «чистка рядов» связана с приходом в комитет выходца из центра «Э» Ивана Омарова, некогда принимавшего участие в задержании арт-группы «Война», человека строгого порядка и отчётности. Другие интерпретируют события, как предпосылки к смене власти в комитете и передела рынка подрядчиков в сфере заказов молодежной политики.

Ксения Клочкова, «Фонтанка. Ру»