За минувшие сутки в Петербурге найдены тела четверых мертвых мужчин

Тела двоих мужчин нашли на улицах Петербурга и еще двоих обнаружили в квартирах в Приморском и Кировском районах за день 20 октября.

По информации «Фонтанки», только у одного из погибших были обнаружены внешние признаки насильственной смерти, а именно ссадины и гематомы на голове, — его нашли в 11 утра у дома №8 по улице Есенина. Судя по состоянию тела, мужчина на вид около 40 лет лежал там не один день. Скорее всего, он был бездомным, его обнаружил у тепловой камеры сотрудник одной из теплоснабжающих организаций города. На спине у погибшего была обнаружена татуировка в виде прыгающего через препятствие коня, на груди был набит тигр.

Другого погибшего в берцах, джинсах и рубашке нашли в полдесятого утра возле 67-го дома по проспекту Ветеранов. Его личность и обстоятельства смерти неизвестны. Еще одного также нашли в Кировском районе, около девяти утра в квартире дома 62, корпус 2, по проспекту Маршала Жукова. У мужчины в возрасте около 60 лет на обеих руках были набиты татуировки, причины его гибели устанавливаются.

Днем в тот же день оперативники приехали в квартиру к погибшему предпринимателю 45 лет. На его теле также не было обнаружено внешних признаков насильственной смерти.