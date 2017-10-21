В метро Петербурга у дипломата из Пакистана украли кошелек
Вор залез в карманы сотрудника МИД Пакистана на станции метро Петербурга «Невский проспект» вечером в пятницу, 20 октября.
По информации «Фонтанки», к полицейским в метро обратилась подруга дипломата, жительница Петрозаводска. Она сообщила, что около семи вечера сотрудник министерства иностранных дел Пакистана обнаружил отсутствие кошелька — там лежала банковская карта, паспорт и удостоверение работника МИД. Иностранец приехал в Петербург в ту же пятницу и собирался покинуть Северную столицу 23 октября.