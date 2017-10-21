СМИ: НАТО не сможет ответить на удар со стороны России из-за бюрократов

НАТО не способно произвести «оперативное развертывание войск» в случае агрессии со стороны России.

Об этом 21 октября пишет немецкий журнал Spiegel со ссылкой на секретный отчет альянса, который попал в распоряжение издания. Согласно документу под названием «Предварительный доклад об усилении сдерживания и обороноспособности альянса», если по восточноевропейским членам НАТО будет нанесен удар со стороны России, то войска альянса не смогут «действовать быстро и рационально».

«Со времени присоединения Крыма к России в 2014 году Западный альянс готовится защищать свою территорию, если это необходимо, против агрессора. Но пограничные бюрократы из 29 государств-членов НАТО, скорее всего, замедлят действия войск более эффективно, чем любой российский танк», – говорится в отчете. Войска альянса не смогут пересечь быстро границу из-за долгого оформления всех необходимых документов, пишут аналитики НАТО.