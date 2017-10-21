Граждан Узбекистана трудоустроят организованно

Правительство России представило на ратификацию соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности.

Новый документ предусматривает участие Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве труда Республики Узбекистан в поиске работников для российских компаний с учетом требуемой квалификации и опыта, согласование кандидатур и проектов договоров. Также на узбекские ведомства возлагается медицинское освидетельствование трудящихся, обучение их с целью сдачи экзаменов, проверка отсутствия судимостей и организация проезда к месту работы.

В свою очередь, российские власти обеспечивают право прибывших на труд, отдых, социальное страхование и пенсионное обеспечение. Отечественные компании смогут направлять объявления о вакансиях в специальную информационно-аналитическую систему. Причем для участия в организованном наборе и привлечении узбекских трудящихся-мигрантов работодатель обязан обеспечить их проживание с соблюдением санитарно-гигиенических норм, заработную плату не ниже установленного минимума, безопасные условия и охрану труда. Специальные требования вводятся в отношении медицинского страхования, компенсации пострадавшим при несчастных случаях на производстве и в иных вопросах. Кроме того, в случае отклонения компанией кандидатуры прибывшего гражданина Узбекистана она обязана оплатить его возвращение и выплатить неустойку за невыполнение обязательств.

В российском правительстве отмечают, что соглашение с Узбекистаном стало первым международным документом по вопросу организованного набора и привлечения иностранных граждан к осуществлению трудовой деятельности, полностью учитывает интересы нашей страны в этой области и будет являться базовым при работе над аналогичными договорами с иными иностранными государствами. «Реализация соглашения будет способствовать укреплению российско-узбекистанского двустороннего сотрудничества в области внешней трудовой миграции, развитию дружественных отношений между двумя государствами, повышению квалификации рабочей силы, а также предотвращению незаконного привлечения граждан Республики Узбекистан к трудовой деятельности на территории», – отмечается в пояснительной записке к документу.

Напомним, что для легальной работы в России граждане Узбекистана и других стран с безвизовым режимом должны оформить специальный патент, сдав экзамен по русскому языку, истории и праву, пройдя медицинское освидетельствование и купив полис добровольного медицинского страхования.

По данным МВД России, в нашей стране легально работает 555,9 тысячи граждан Узбекистана – более половины мигрантов, трудящихся в нашей стране.