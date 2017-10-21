Мужчина с ножом ранил нескольких человек в Мюнхене
Полиция Мюнхена разыскивает мужчину примерно сорока лет, который напал на нескольких человек в районе железнодорожной станции Rosenheimer Platz.
Об этом 21 октября сообщают немецкие полицейские в твиттере. Мотивы нападавшего неизвестны. Инцидент произошел около 10 утра, мужчину с ножом до сих пор не могут найти. Полиция просит жителей избегать этого района города. По предварительной информации, пострадали пятеро человек, их жизни ничего не угрожает.
Polizeieinsatz am Rosenheimerplatz. Täter verletzt mit Messer mehrere Person. Weitere Informationen folgen. #München— Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21 октября 2017 г.