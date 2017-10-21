Вася Обломов: Выдвижение Собчак воспринял как шутку

О выдвижении Собчак в президенты, сотрудничестве с Сергеем Шнуровым, песне «Еду в Магадан» и «очернении образа страны» «Фонтанка» поговорила с музыкантом Василием Гончаровым, выступающим под сценическим псевдонимом Вася Обломов.

Вася Обломов – это проект уроженца города Ростова-на-Дону, музыканта и продюсера Василия Гончарова. Его вышедшая семь лет назад песня «Еду в Магадан» стала хитом и пользуется популярностью до сих пор. Несколько лет назад Вася Обломов выпустил три телевизионных клипа, в которых вместе с Леонидом Парфеновым и Ксенией Собчак исполнял злободневные композиции «Пока, Медвед!», «Рэп-молебен» и «ВВП». В этом году у Василия вышел новый альбом «Долгая и несчастливая жизнь», а накануне он выступил в Петербурге, а также поговорил с «Фонтанкой» о прошлом, настоящем и немного о будущем.

- Начнем с вопроса на злобу дня. Насколько хорошо вы знакомы с Ксенией Анатольевной Собчак?

– Так и знал, что, когда приеду в Питер, меня будут спрашивать про своих земляков. Мы не очень близки. Мы приятельствуем, но я не могу сказать, что мы делимся друг с другом сокровенными мыслями, которые гложат нас по ночам.

- То есть вы вместе со всеми узнали, что Ксения выдвигает свою кандидатуру на выборы 2018 года?

– Да. До этого ходили какие-то разговоры, но я воспринимал это все как смешную и нелепую шутку. Я и сейчас не до конца понимаю, как к этому относиться. Я испытываю чувство недоумения. Формально по Конституции любой человек может захотеть выдвинуть свою кандидатуру. Но это же, вообще, к вопросу о выборах и о той стране, в которой мы живем. У нас по Конституции источником власти является народ Российской Федерации. Надо понять, так это или нет. Если это так, то непонятно почему многочисленные сторонники другого потенциального кандидата в президенты должны переживать, зарегистрируют этого кандидата десять человек, сидящие у власти, или не зарегистрируют. Мне кажется, это главный вопрос. И задавать его себе должен каждый из нас. Голосовать за него или нет – это, вообще, другое дело.

- Можно представить себе, что вы в марте 2018 года пойдете и проголосуете за Собчак? Или вы по-прежнему поддерживаете Алексея Навального?

– Я?

- Вы же поддержали его во время выборов мэра Москвы.

– По поводу выборов я уже сказал. У меня вопросы не к кандидатам, а к самому голосованию. Мне категорически не нравится сам принцип, по которому какие-то люди, сидящие на Старой или на Новой площади в Москве, решают, кто окажется в избирательном списке, а кто не окажется. И мне категорически не нравится устаканившаяся привычка представителей российской власти покидать свои кабинеты исключительно вперед ногами.

В стране отсутствует политическая конкуренция, свободные средства массовой информации, и у любого сторонника Алексея Навального или той же Ксении Собчак я хотел бы спросить: с чего вдруг вы решили, что даже если вы гипотетически победите на выборах, то эти ребята в Кремле скажут, да, хорошо, мы пошли.

Все эти законы, которые они напринимали, увеличили себе сроки, придумали, что полицейским можно стрелять в людей и так далее, люди, сидящие в тюрьмах, мертвый Немцов – как все вот это сопоставляется с тем, что сейчас у нас будут выборы? Неужели вы верите, что эти люди внезапно скажут Навальному, который сам находится под следствием и у которого брат сидит в тюрьме: раз уж у тебя сторонников много, то вот, пожалуйста, кабинет тебе, иди работай на благо россиян. Если вам кажется, что Жириновский, Зюганов, Путин и Собчак – это выборы, то можете больше не беспокоиться и дальше смотреть телевизор.

Что касается выборов мэра, то Алексей Навальный хотел попробовать себя в этой должности, и я не видел ничего плохого в том, чтобы как-то помочь человеку, который пытается менять жизнь к лучшему. В конце концов, это сменяемая должность.

- После заявления Ксении о своем намерении вы с ней не пересекались, не говорили? Может быть, есть планы записать вместе с ней и Леонидом Парфеновым еще одну песню в продолжение «Пока, Медведа», «Рэп-молебна» и «ВВП»?

– Я лично с ней не разговаривал на эту тему. Мы не общались пока. Мне кажется, что моих интересов она не представляет. Что касается совместных музыкальных проектов, то у меня нет таких планов. Мы тогда записали три песни, и все. Кроме того, Собчак же стала кандидатом в президенты. Зачем ей теперь петь песни? Ей теперь надо агитировать, собирать подписи. На самом деле, я до конца так и не понял, зачем ей все это нужно.

- Расскажите об одном эпизоде из вашего сотрудничества с Сергеем Шнуровым. Я говорю про появление клипа на песню «От души». Это же был первый опыт совместного творчества?

– У меня была песня «Еду в Магадан». Нас в тот момент «забодали» люди с вопросами о том, можно ли сделать из «Магадана» нормальную песню – из припева и куплета. Чтобы они отстали, я придумал другой вариант этой композиции и понял, что если я сам ее буду исполнять, то это покажется неубедительным. Я позвонил Шнурову. Мы познакомились. Через три дня я прилетел в Петербург, чтобы вместе с ним записать эту песню на студии «Добролет». В коридорах студии был снят клип. А для того, чтобы ввести людей в заблуждение, Серега предложил подписать видео 2009 годом. Как-то так.

- Как появление этого хита – я говорю о песне «Еду в Магадан» – изменило вашу жизнь? Вася Обломов до этого и после – это один и тот же человек, в смысле популярности, доходов и творчества?

– Физиологически я остался прежним. Но моя прежняя группа «Чебоза» и Вася Обломов – это концептуально разные проекты. У «Чебозы» были песни, гитарная музыка, похожая на брит-поп, а у Обломова не было никакой концепции, кроме творческой свободы. Отсюда и проистекают все те безумные коллаборации, которые происходят у Васи Обломова. (В списке тех, с кем Василий Гончаров сотрудничал в качестве музыканта или продюсера, – несколько десятков известных имен, начиная с Вячеслава Бутусова, для которого Василий продюсировал альбом «Модель для сборки» и заканчивая Юрием Дудем, выступившим в качестве актера в одном из последних клипов музыканта на песню «Нести херню». – Прим. ред.)

- «Еду в Магадан» – это был важный рубеж?

– Конечно.

- В чем это выражается?

– После «Еду в Магадан» произошел некий водораздел. До этого было одно, потом стало другое. После появления этой песни, которая как проклятие, была брошена в мир, прошло уже много лет. У меня вышло пять альбомов. А тогда я и представить себе не мог, что это все кому-то нужно.

- Можно представить себе, что Васю Обломова приглашают на корпоратив той или иной государственной компании или, скажем, на день города?

– Конечно же, нет. Как можно Обломова звать на такие мероприятия? Нас как-то позвали выступить на День России в Москве в парке "Сокольники". Долго все согласовывали. Мы попросили, чтобы на сцене не было никаких политических лозунгов, организаторы сказали, что будет только российский флаг. Мы согласились. Нам уже часть гонорара даже перечислили. Потом выяснилось, что когда в мэрии увидели список выступающих, то сразу сказали: Обломова не будет.

- Лирический герой песни «ИМХО» задает Васе Обломову простой вопрос: Вася, зачем ты полез в политику? Для того, чтобы очернять образ страны?

– Я не люблю не Россию, я не люблю кретинов и идиотов. Если они думают, что они это и есть Россия, то мне очень жаль. Если Обломов против чего-то и выступает, то против глупости, несправедливости и равнодушия, а не против Сечина, Улюкаева или еще кого-нибудь. Я не лезу в политику. Просто я пишу о том, что считаю важным. Как камертон реагирую на происходящее. Даже в проекте «Господин хороший» (этот проект был создан в качестве продолжения проекта Андрея Васильева, Дмитрия Быкова и Михаила Ефремова «Гражданин поэт». – Прим. ред.) мы хоть и писали тексты по новостям недели, но всегда делали это, стараясь говорить через частное о вечном.