11 человек задержаны за незаконную регистрацию 299 мигрантов в здании на Невском проспекте

После обысков в квартирах задержанных за организацию незаконной миграции граждан Узбекистана было найдено множество оргтехники, больше сотни паспортов и около 2,5 млн рублей.

По информации «Фонтанки», к утру 21 октября в камерах оказались 11 фигурантов уголовного дела, возбужденного 31 августа 2017 года, — после того, как были задержаны первые шесть человек. Накануне прошли задержание и последующие обыски дома еще у пяти иностранцев — все они граждане Узбекистана. По версии следствия, с 1 января этого года они начали регистрировать в одном из помещений дома 151, литера А, по Невскому проспекту мигрантов от имени ООО «Сервис», и к началу мая по этому адресу числились уже 299 человек. После обысков в квартирах и по месту работы подозреваемых было изъято 14 компьютеров, 27 мобильных телефонов, больше 110 иностранных паспортов, 6 печатей, 2,2 млн рублей, 5 тыс. долларов США, почти 800 евро и еще около 400 тысяч сумов (валюта Узбекистана). Там же нашли необходимые документы для постановки на миграционный учет — патенты, медкнижки, уведомления о прибытии и прочие бумаги. Как сообщили в ГУ МВД, сейчас продолжается поиск других граждан, которые могут быть причастны к организации незаконной миграции.