В Муринском парке прошел субботник с губернатором и закладкой капсулы

Губернатор Георгий Полтавченко начал утро с лопатой в руках. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба главы Петербурга.

Фотографию Полтавченко с трудящимися опубликовал в своем Instagram заместитель руководителя администрации губернатора Андрей Кибитов. Он уточнил, что глава города начал «традиционный день благоустройства в реконструируемом Муринском парке». Копал губернатор не просто так — заодно заранее заложил капсулу в честь 315-летия Петербурга, которое состоится только в следующем году.

Традиционный день благоустройства начали в реконструируемом Муринском парке. Публикация от Андрей Кибитов (@kibitov) Окт 21 2017 в 12:16 PDT

Напомним, капитальный ремонт Муринского парка стартовал еще в 2016 году. «Фонтанка» подробно писала об этом проекте. Весь комплекс работ должен быть завершен к 2018 году.