В больнице оказался 17-летний молодой человек, свалившийся с дерева на детской площадке

Скорая помощь понадобилась жителю Петербурга ночью 20 октября. За несколько часов до вызова медиков молодой человек упал с дерева.

Как стало известно «Фонтанке», старшеклассник играл на детской площадке во дворе 33 дома по Кантемировской улице около 11 вечера 19 октября. Молодой человек, с его слов, залез на дерево и неудачно с него свалился. Однако к врачам он сразу обращаться не стал и поехал домой в соседний район. В полпервого ночи его забрала скорая помощь из квартиры на проспекте Металлистов с травмой головы в тяжелом состоянии. Сейчас юноша находится в больнице.